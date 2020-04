Na środowej konferencji w Sejmie Schreiber oraz senator PiS Marek Pęk przypomnieli, że Senat zajmie się w środę m.in. ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Pęk przypomniał, że nad ustawą pracowały w środę trzy senackie komisje i już w trakcie tego posiedzenia zgłoszono wiele poprawek. Zapowiedział, że kolejne zostaną złożone przez senatorów PiS na posiedzeniu Senatu. Ja mówił, są to poprawki "ważne, sygnalizowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale i przez opozycję".

Schreiber podkreślił, że dwie z tych poprawek, które zostaną zgłoszone, były szczególnie oczekiwane przez przedsiębiorców i zwracał na nie uwagę prezydent.

"Pierwsza z nich zakłada, że rozciągamy Tarczę na firmy, które zostały założone także od 1 lutego do 1 kwietnia, to coś, co było sygnalizowane bardzo mocno, czyli te nowe podmioty także zostaną (przepisami Tarczy) objęte" - mówił Schreiber.

Druga poprawka - mówił Schreiber - dotyczy objęcia zwolnieniem ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych. Przypomniał, że obecnie firmy, osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, które dziś są objęte zwolnieniem ze składki ZUS, muszą spełniać pewne kryteria - "mieć 15 proc. strat przychodu i nie przekraczać trzykrotnej średniej krajowej, czyli tych 15 tys. 600 zł przychodu".

"Otóż likwidujemy te 15 tys. 600, a więc obejmiemy wszystkich, którzy prowadzą własną jednoosobową działalność gospodarczą, którzy mogą mieć ten przychód więcej niż 15 tys. 600" - dodał. (PAP)