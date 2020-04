Powszechny obowiązek zakrywania nosa i ust podczas przebywania poza domem zacznie obowiązywać od czwartku. Rzecznik rządy pytany w TVP1 jak długo ten nakaz będzie obowiązywał ocenił, że "będzie to jeden z dłuższych obowiązków, który wynika z sytuacji epidemicznej".

"Jeszcze przez wiele tygodni, a może nawet miesięcy, będziemy musieli się liczyć z tym, że będziemy w takiej sytuacji, po to abyśmy mogli wrócić do nowej rzeczywistości gospodarczej, po to żebyśmy mogli lepiej funkcjonować, wrócić do pewnej normalności, to te rygory epidemiczne muszą mieć charakter powszechny" - powiedział.

"Sens noszenia maseczek, zasłaniania ust jest wtedy, gdy ma on charakter powszechny w przestrzeni publicznej" - dodał Müller.