Koronawirus w Szwajcarii: Bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 900

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w Szwajcarii od poniedziałku o 15, do 900, a osób zakażonych o 254, do 25 834 - poinformował we wtorek szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG).