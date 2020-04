Koronawirus w Hiszpanii: Do kraju dotarło 150 respiratorów zatrzymanych przez Turcję

150 zarekwirowanych na początku kwietnia przez Turcję respiratorów dotarło w środę wieczorem do naszego kraju - poinformował minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa, zapewniając, że sprzęt ten szybko trafi do trzech wspólnot autonomicznych, które go zamówiły.źródło: ShutterStock