Müller podczas rozmowy w Programie Trzecim Polskiego Radia był pytany, czy rząd planuje przed świętami Wielkanocnymi zmiany we wprowadzonych ograniczeniach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Rzecznik rządu odparł, że w tej chwili należy skupić się na przestrzeganiu już wprowadzonych ograniczeń. "Żadnych decyzji jeszcze Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a nawet rekomendacji w tym zakresie nie podjął. Mamy dzisiaj i jutro posiedzenie Zespołu, zapewne to będzie przedmiotem dyskusji" - zaznaczył. Jak dodał tematem spotkania będzie m.in. kwestia ewentualnego przedłużenia obowiązujących ograniczeń.

Dopytywany o ewentualne wprowadzenie ograniczeń w poruszaniu się pomiędzy miastami, Müller powiedział, że wydaje się, że w tej chwili takich rekomendacji nie będzie. "Ale tak jak mówię, sytuacja jest dynamiczna, więc nie chciałbym jednoznacznie o tym mówić, ale wydaje się, że takich rekomendacji Zespół nie będzie formułował" - stwierdził.

Rzecznik rządu zaapelował, by w okresie świątecznym pozostać w tych miejscach, w których jesteśmy. "Żebyśmy nie jechali do swoich rodzin, jeśli nie jest to naprawdę niezbędne, ponieważ możemy doprowadzić do sytuacji zarażenia naszych najbliższych, do tragedii rodzinnej" - podkreślił Müller.