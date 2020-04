Koronawirus we Francji. 441 ofiar pandemii w ciągu ostatniej doby

Koronawirus. Francjaźródło: ShutterStock

W ciągu ostatnich 24 godzin w szpitalach we Francji zmarły 441 osoby zakażone koronawirusem - poinformował w sobotę dyrektor generalny ds. zdrowia Jerome Salomon. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii we Francji to 7 560.