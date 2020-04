Decyzję o dopuszczeniu do użytkowania stacji i wentylatorni, MWINB wydał 31 marca. Księcia Janusza, Młynów i Płocka to stacje stanowiące pierwszy etap realizacji zachodniego odcinka II linii metra, usytuowanego na Woli.

"Zadaniem wojewódzkiego nadzoru budowlanego było sprawdzenie, czy stacje są wybudowane zgodnie z przepisami i projektem. Procedura objęła analizę dokumentacji oraz przeprowadzenie kontroli w terenie" – poinformowano w komunikacie zespołu prasowego wojewody Konstantego Radzwiłła.

Radziwiłł, zacytowany w komunikacie prasowym, podziękował pracownikom inspekcji nadzoru budowlanego za ogromny wysiłek włożony w wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie. "Dziękuję również m.st. Warszawie i Metru Warszawskiemu za dobrą współpracę przy odbiorze tej inwestycji" – dodał.

"Teraz decyzja o oficjalnym otwarciu stacji zależy od władz Warszawy, które mam nadzieję będą uwzględniać sytuację epidemiologiczną i wybiorą odpowiednią formę i datę udostępnienia podziemnej kolejki dla mieszkańców" – podkreślił wojewoda mazowiecki.

Przewidywany termin uruchomienia nowych stacji drugiej linii metra na Woli to 4 kwietnia. Decyzję, co do tego, czy termin ten zostanie zachowany, stołeczny ratusz ma przekazać w tym tygodniu.(PAP)

