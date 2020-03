Deficyt budżetowy ma wzrosnąć do 2,9 proc. PKB czyli 3,5 md lewów (1,75 mld euro)źródło: ShutterStock

Minister finansów Bułgarii Władisław Goranow, przedstawiając we wtorek parametry zwiększonego budżetu na 2020 rok, którego projekt wpłynął do parlamentu, podkreślił, że zakłada on najgorszy scenariusz. Zgodnie z nim dług państwa może wzrosnąć nawet pięciokrotnie.