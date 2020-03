Do sprawdzania wywiązywania się z nowych ograniczeń zostanie oddelegowana policja, która będzie poświęcać więcej czasu by weryfikować, czy poruszamy się zgodnie z zaleceniami; poprosiłem szefa MON Mariusza Błaszczaka aby wojsko było bardziej w gotowości - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.