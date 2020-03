Koronawirus we Francji: W sobotę ponad 300 zgonów z powodu koronawirusa [NAJNOWSZY BILANS]

Francuskie władze poinformowały w sobotę o 319 zgonach w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa; to 16 proc. niż poprzedniego dnia. Łącznie na Covid-19 zmarło we Francji 2314 osób. Liczba zakażonych wzrosła w sobotę do 37 575, o 4611 więcej niż w piątek.