Przygotowany przez rząd projekt zmian legislacyjnych, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obejmuje przepisy zawarte w czternastu "zdrowotnych" ustawach.

Jedno z rozwiązań przewiduje możliwość polecenia pracy przy zwalczaniu epidemii osobom, które wychowują dzieci do lat 18 (nadal nie będzie można polecać jej kobietom w ciąży i osobom wychowującym te dzieci samotnie – ale do lat 14, chyba że ci ostatni wyrażą na to zgodę). Resort już zapowiedział modyfikację proponowanego przepisu.

"Jeszcze dziś skierujemy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów autopoprawkę obejmującą wyłączeniem spod skierowania do pracy rodziców dzieci do lat 14 oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Skierowania nie będzie mógł otrzymać więcej niż jeden rodzic" – poinformował w czwartek na Twitterze wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.