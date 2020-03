"Jesteśmy gotowi, w przypadku nasilającej się pandemii koronawirusa, przekazać do dyspozycji władz w sposób całkowicie niekomercyjny obiekt PTAK Warsaw Expo znajdujący się w Nadarzynie na utworzenie szpitala polowego, tak jak zrobiono to we Włoszech, Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych. Na szpitale polowe dostosowano największe obiekty Expo w Mediolanie, Madrycie i Nowym Jorku" - poinformował o gotowości wsparcia działań rządowych w walce z koronawirusem prezesa Zarządu Ptak Warsaw Expo Tomasz Szypuła.

Centrum targowo-kongresowe posiada sześć hal o łącznej powierzchni prawie 150 tys. m2, na terenie których zmieści się tysiące łóżek dla osób wymagających hospitalizacji.

"Wszyscy nasi pracownicy działu technicznego mogą od zaraz włączyć się w przygotowania do adaptacji przestrzeni pod szpital" - czytamy w przygotowanym komunikacie. Centrum oferuje także zaplecze techniczne i częściowe wyposażenie. Propozycja firmy jest nieodpłatna.