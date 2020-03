Minister odpowiedział na pytanie ze strony dziennikarzy o sytuacje, w których obywatele będą się musieli liczyć z kontrolą ze strony policji. "Będziemy działać racjonalnie i adekwatnie do sytuacji i przede wszystkim skupiać się na kontrolowaniu obywateli w przypadkach, gdy na zewnątrz zbierze się więcej niż dwie osoby. Oczywiście pamiętamy o wyjątku dla najbliższych, o rodzinach z dziećmi, ale apelujemy o zachowanie wtedy wszelkich środków ostrożności. Jednak to gromadzenie się powyżej dwóch osób jednocześnie w jednym miejscu będzie głównym polem działań policjantów. Będziemy egzekwowali przepisy określone przez ministra zdrowia, które są niezbędne dla całego społeczeństwa, żeby ograniczyć zasięg epidemii" – wyjaśnił.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział, że do służby dobowo kierowanych jest 25 tys. umundurowanych funkcjonariuszy policji, którzy mają za zadanie kontrolować, czy osoby poddane kwarantannom ich przestrzegają. "Jest to 25 tys. policjantów na ponad 100 tys. osób do kontroli. Funkcjonariusze oprócz tego zajmują się również swoimi zadaniami służbowymi" – podkreślił.

Szymczyk dodał, że policja wspierana jest przez wojsko. "Ponad 1000 żołnierzy minionej doby wspomagało nas również z kontrolą osób w kwarantannie – ich ilość wzrasta" – zaznaczył.

Komendant Główny Policji zaznaczył, że bardzo liczy na skuteczne działanie aplikacji, którą Ministerstwo Cyfryzacji utworzyło wspólnie z policją. "Ta aplikacja już działa. W ich bazie jest ponad 90 tys. osób, do których została rozesłana informacja o możliwości skorzystania z tej aplikacji, ponad 20 tys. osób już tę aplikację zainstalowało w sowich telefonach a ponad 15 tys. użytkowników już wykonuje zadania, które pozwalają odciążyć policjantów z fizycznej kontroli w miejscach zamieszkania tych właśnie osób, które z tej aplikacji korzystają. Zachęcam do korzystania z tej aplikacji. Jest to duża wygoda dla osoby objętej kwarantanną, ale też duże odciążenie dla policji. 103 tys. kontroli zrealizowanych przez policjantów minionej doby absorbuje nasze środki, ale mamy też świadomość kontroli nad osobami, które kwarantannie podlegają i jak ważna jest troska o naszych rodaków" – powiedział.