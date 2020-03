Łączna liczba osób, u których stwierdzono do tej pory zakażenie koronawirusem, wynosi 4937. W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło w sumie 178 osób; większość z nich miała powyżej 65 lat.

Centrum kryzysowe ostrzega, że rzeczywista liczba infekcji jest wyższa, ponieważ nie wszyscy mogą zostać poddani testom.

2308 osób zakażonych koronawirusem przebywa w szpitalach, a w ciągu ostatniej doby ich liczba wzrosła o 434. Belgia dysponuje obecnie 2650 łóżkami na oddziałach intensywnej terapii.

Jak dotąd 547 osób opuściło szpitale.

„Nie do przyjęcia jest fakt, że niektórzy ludzie nie rozumieją tych specjalnych środków (wprowadzonych przez państwo ograniczeń mających przeciwdziałać epidemii - PAP) i uważają to za alternatywne wakacje. To nie czas na aperitif z sąsiadami” - mówił we wtorek rzecznik belgijskiego centrum kryzysowego Benoit Ramacker.

W Belgii od 18 marca obowiązują specjalne procedury dotyczące wychodzenia z domu i przemieszczania się, wprowadzone w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczenia dotyczące całej populacji kraju mają być utrzymane co najmniej do 5 kwietnia.