Funkcjonariusze policji, sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną są pod wskazanym adresem i czy nie potrzebują one pomocy. Zebrane informacje są na bieżąco przekazywane do służb sanitarnych, wojewodów i do placówek pomocy społecznej.

Rzeczniczka przekazała, że w ciągu ostatniej doby funkcjonariusze z mazowieckiego garnizonu policji sprawdzili ponad 4 tys. osób objętych kwarantanną. W przypadku 13 osób stwierdzono naruszenia kwarantanny. Dane te dotyczą woj. mazowieckiego z wyjątkiem Warszawy i powiatów ościennych. Tam osoby objęte kwarantanną są sprawdzane przez policjantów z Komendy Stołecznej Policji.

Zgodnie z nowymi przepisami za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi do 30 tys. zł grzywny. Ponadto osoby, które nie zastosują się do zaleceń muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 116 Kodeksu wykroczeń.

Mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wspierają w kontrolach żołnierze z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. Terytorialsi pojawią się w najbliższych dniach także w innych powiatach regionu radomskiego, m.in. w Szydłowcu.

Policjanci i żołnierze, którzy sprawdzają miejsce pobytu osób przebywających w kwarantannie domowej, nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu. Korzystają z telefonów komórkowych. Zamiast wizyty policjantów osoby objęte kwarantanną mogą też wysłać zdjęcie za pomocą specjalnej aplikacji "Kwarantanna domowa". (PAP)

Autorka: Ilona Pecka