514 osób zmarło w Hiszpanii w ciągu ostatnich 24 godzin z powodu koronawirusa; łączna liczba zgonów po zakażeniu SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 2696 - poinformował rząd we wtorek. Liczba infekcji wzrosła w tym czasie o więcej niż 6,5 tys., do ponad 39,7 tys.