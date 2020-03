"PZU przekaże dwieście samochodów służbom medycznym, które zajmują się chorymi podejrzanymi o zakażenie koronawirusem" - przekazała spółka w komunikacie. Jak wskazała, szybki i sprawny transport jest potrzebny m.in. do przewożenia próbek do badań od osób pozostających w domowej kwarantannie.źródło: ShutterStock

