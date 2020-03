Uruchomienie placówek medycznych na terenie największych centrów wystawowych w Hiszpanii ma związek z szybko rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w tym kraju. Do piątkowego popołudnia liczba zainfekowanych wzrosła wobec czwartkowego popołudnia o 2833 do 20 tys., zaś zgonów o 235, do 1002.

O ile na barcelońskich targach Fira powstanie miejsce dla osób z lekkimi objawami koronawirusa, o tyle na stołecznych targach IFEMA będzie działać placówka medyczna wyposażona w oddział intensywnej terapii.

“Na targach IFEMA znajdzie się łącznie miejsce dla 5500 zakażonych koronawirusem, którzy potrzebują intensywnej terapii” - poinformowały stołeczne służby sanitarne.

W piątek na hiszpańskich drogach nasiliły się policyjne kontrole w związku z obawą, że część obywateli będzie chciała, pomimo panującego od niedzieli zakazu, udać się na weekend do swoich urlopowych rezydencji na prowincji.