Szef władz Lombardii: Wojsko będzie pilnować przestrzegania zakazów

Szef władz regionu Lombardia, najbardziej dotkniętego we Włoszech epidemią koronawirusa, Attilio Fontana ogłosił w czwartek, że poprosi wojsko, by działało jako "element odstraszania", nakłaniając ludzi do przestrzegania przepisów o obowiązku przebywania w domu.