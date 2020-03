Koronawirus w Wielkiej Brytanii: Liczba zgonów wzrosła do 104, liczba zakażeń - do 2626

Liczba zgonów spowodowanych koronawirusem w Wielkiej Brytanii zwiększyła się do 104, a potwierdzonych zakażeń - do 2626, poinformowały w środę brytyjskie władze medyczne. W obu przypadkach to największy dzienny wzrost.