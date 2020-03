Ministerstwo poinformowało w środę wieczorem, że jest 36 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nowe przypadki dotyczą 28 osób z woj. mazowieckiego, czterech z woj. śląskiego, dwóch osób z woj. dolnośląskiego oraz po jednej osobie z województw pomorskiego i opolskiego.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem MZ poinformowało 4 marca. Od tego czasu zakażenie wykryto u 287 osób, pięć z nich zmarło.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

Liczba osób hospitalizowanych wzrosła do 923. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi aktualnie 21 tys. 993, zaś zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju 35 tys. 192. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 40 tys. 110 osób.

Informacja, że ktoś jest hospitalizowany to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa, albo że jest chory na COVID-19. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoba nią objęta przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno jej wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sama nie ma objawów. Nikomu nie wolno takiej osoby odwiedzać.

Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. Chodzi np. o pracę w jednym budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa. Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia.