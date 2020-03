„Dzisiaj Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej zdecydował o przekazaniu darowizny w kwocie 5 mln zł na wsparcie działań podejmowanych przez administrację rządową w walce z koronawirusem. Jednocześnie koncentrujemy działania na bezpieczeństwie naszych pracowników, co jest gwarancją stabilnych i niezakłóconych dostaw energii elektrycznej i ciepła do polskich domów, szpitali, instytucji i firm – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Szczególną uwagę poświęcamy seniorom, w tym emerytowanym pracownikom PGE. Budujące jest również to, że udało nam się zaangażować naszych pracowników zarówno do pomocy starszym, jak i do wsparcia obsługi Infolinii NFZ” – dodaje Wojciech Dąbrowski.

PGE Polska Grupa Energetyczna nawiązała kontakt z emerytowanymi pracownikami PGE i sprawdza w jaki sposób może pomóc osobom będącym w grupie największego ryzyka. W tym celu zaangażowała pracowników do działań w ramach wolontariatu. PGE jest również w trakcie uzgodnień z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej w celu dystrybucji części środków do dezynfekcji rąk zamówionych w Orlen Oil przez Spółkę.

Grupa PGE wydelegowała pięćdziesięciu pracowników do wsparcia obsługi Infolinii NFZ, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Infolinia obsługuje kilka tysięcy połączeń dziennie i pracownicy Grupy PGE będą pomagać w obsłudze tych połączeń. Praca będzie wykonywana przez pracowników, którzy zostali oddelegowani do pracy zdalnej i odbywać się będzie w godzinach pracy oraz za pomocą telefonu służbowego. Wszyscy pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenie.

