"Uruchomiliśmy drugą linię produkcyjną płynu do dezynfekcji rąk. Pozwoli to na wyprodukowanie płynów o pojemności 1 litra w cenie detalicznej 15 zł. Do końca tego tygodnia będzie on dostępny na wszystkich stacjach @PKN_ORLEN w Polsce" - napisał w poniedziałek na Twitterze prezes Obajtek. "W dalszym ciągu dostępne będą także płyny 5 l" - zapewnił jednocześnie szef PKN Orlen.

W ubiegłym tygodniu PKN Orlen rozpoczął produkcję płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie swej spółki zależnej Orlen Oil w Jedliczu. Pierwsza partia produktu, w związku z dużym popytem na rynku, została wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych. Potem płyn trafił również na stacje paliw koncernu. Jego cenę detaliczną skalkulowano na 95 zł za opakowanie 5-litrowe. Według spółki to znacznie poniżej średniej ceny rynkowej.