Dolnośląskie: Jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem we Wrocławiu

Jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano we Wrocławiu. W sumie na Dolnym Śląsku jest to już czternasta osoba zakażona. Od kilku dni przebywała ona w szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.