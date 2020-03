Rolnicy mogą ubiegać się w ARiMR o nowy rodzaj wsparcia finansowego z PROW 2014-2020 - "dobrostan zwierząt" od 15 marca do 15 maja. Jest ono przeznaczone dla hodowców krów i świń; ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowo poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższeniem warunków chowu.

Chodzi głównie zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę, np. krowę, lochę, tucznika o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Roczne stawki pomocy wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach), 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Choć w ramach działania "Dobrostan zwierząt" zaplanowano również rekompensatę za dostęp świń (lochy, tuczniki) do wybiegów, ale ze względu na występujący na w Polsce ASF te warianty wsparcia nie będą w naborze 2020 r. realizowane - informowała ARiMR.

Nabór wniosków przewidziano drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020.

Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków - do 9 czerwca 2020 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja br., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności - przypomniana Agencja.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że ze wsparcia w ramach działania "Dobrostan zwierząt" będzie mogło skorzystać ok 65 tys. polskich rolników. W budżecie PROW 2014-2020 " zarezerwowano na ten cel 50 mln euro. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska