W Zachodniopomorskiem zakażenie SARS-Cov-2 zdiagnozowano do tej pory u pięciorga pacjentów. Wszyscy przebywają w szczecińskim szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej.

Intensywnej opieki medycznej wymaga kobieta w średnim wieku, u której nowego wirusa wykryto w ubiegły piątek. Jej stan pogorszył się w poniedziałek, lekarze określają go jako ciężki, ale stabilny. Koronawirusa zdiagnozowano także u męża kobiety - mężczyzna jest w dobrym stanie. Małżeństwo zostało przetransportowane do szpitala przy ul. Arkońskiej ze Stargardu (Zachodniopomorskie). Przebywali wcześniej we Włoszech.

Z powiatu stargardzkiego pochodzi też kobieta w średnim wieku, u której SARS-Cov-2 wykryto w piątek. Wróciła z Irlandii, do szpitala dotarła własnym transportem.

Pozostałych dwoje pacjentów to małżeństwo z powiatu polickiego. Wiadomo, że przebywali wcześniej we włoskiej Lombardii, podróżując własnym samochodem. Oboje są w średnim wieku. U kobiety koronawirusa wykryto w czwartek, u mężczyzny - w piątek.

Szpital wojewódzki przy ul. Arkońskiej przekształcany jest w placówkę zakaźną monoprofilową. Do poniedziałku ma być przygotowanych 250 dodatkowych łóżek w osobnych blokach, dedykowanych jedynie pacjentom, którzy mogą w kolejnych dniach trafić do szpitala z koronawirusem.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka