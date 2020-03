Według rozporządzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji od niedzieli 15 marca do odwołania zostanie zawieszony ruch na przejściach granicznych - z Rosją: Gołdap-Gusiew, Gronowo-Mamonowo; z Białorusią: Rudawka-Lesnaja, Białowieża-Piererow, Sławatycze-Domaczewo, Połowce-Pieszczatka, Czeremcha-Wysokolitowsk; z Ukrainą: Zosin-Ustiług, Dołhobyczów-Uhrynów, Hrebenne-Rawa Ruska (kolejowe), Budomierz-Hruszew, Medyka-Szeginie, Krościenko-Smolnica i Krościenko-Chyrów.

Ograniczony natomiast zostanie ruch na przejściach granicznych - z Rosją: Braniewo-Mamonowo, Bezledy-Bagrationowsk, Głomno-Bagrationowsk, Skandawa-Żeleznodorożnyj, Grzechotki-Mamonowo II; z Białorusią: Kuźnica Białostocka-Grodno, Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Bobrowniki-Bierestowica, Zubki Białostockie-Bierestowica, Siemianówka-Swisłocz, Kukuryki- Kozłowiczy, Terespol-Brześć; z Ukrainą: Dorohusk-Jagodzin, Hrubieszów-Włodzimierz Wołyński, Hrebenne-Rawa Ruska (drogowe), Werchrata-Rawa Ruska, Korczowa-Krakowiec, Przemyśl- Mościska.

Ograniczony zostanie również do odwołania ruch graniczny na przejściach z Niemcami, Czechami, Litwą, Słowacją, a także w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej strefy Schengen – przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Od niedzieli przejściami drogowymi, morskimi i lotniczymi do Polski będą mogli wjechać: obywatele Polski, a także obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju. Do Polski wjadą także cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin. Wpuszczani będą także cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także ci, mający zezwolenie na pracę, poświadczenie od pracodawcy, tj. prawo do pracy w Polsce.

Rozporządzenie zakłada, że "w szczególnie uzasadnionych przypadkach (...) komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach".

Granicę RP będą mogli przekroczyć także ci cudzoziemcy, którzy "którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów" - czyli np. kierowcy ciężarówek.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Ministerstwo Zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

W piątek wieczorem MZ podało, że 521 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; 3151 osób objęto kwarantanną, a 17 784 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

Łącznie liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 68. Dwoje pacjentów zmarło.