Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 15 roku życia? Senat poprawia specustawę ws. koronawirusa, PiS głosuje przeciw

Przyjęte w piątek poprawki zakładają rozszerzenie grupy uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15 roku życia i wydłużenie okresu przysługiwania zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły.źródło: ShutterStock

Senat przyjął w piątek projekt noweli specustawy ws. COVID-19, teraz zostanie on skierowany do Sejmu. Do pierwotnego projektu w piątek zostały wprowadzone poprawki dotyczące rozszerzenia zakresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców w przypadku zamknięcia szkół.