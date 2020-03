"O Dia" twierdzi, że w wystąpieniu telewizyjnym w czwartek wieczorem Bolsonaro był blady i wyglądał na osłabionego, a wynik testu został przekazany prezydentowi w piątek.

Kilka dni temu koronawirus wykryto u Fabio Wajngartena, dyrektora do spraw komunikacji prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Wrócił on z USA do Brazylii. Był członkiem delegacji, która spotkała się z Trumpem oraz jego zastępcą Miki'em Pencem na Florydzie.