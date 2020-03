Do zdecydowanej większości zakażeń koronawirusem jak do tej pory doszło w Chinach, ale obecnie epidemia rozwija się poza tym krajem, głównie w Europie, szczególnie we Włoszech oraz w Iranie – wynika z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wirus SARS-CoV-2 dotarł już do 132 krajów.