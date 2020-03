Hołownia: złożyliśmy do PKW 150 tysięcy podpisów

Niezależny kandydat na prezydenta Szymon Holowania złożył w piątek do Państwowej Komisji Wyborczej 150 tysięcy podpisów na listach poparcia dla jego kandydatury. "To nie jest koniec drogi, to bardzo ważny kolejny etap" - podkreślił.