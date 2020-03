Decyzja ta jest odpowiedzią na wnioski władz regionów kraju na północy, które zaapelowały o dalsze restrykcje i zamknięcie całej działalności komercyjnej w ramach walki z epidemią koronawirusa.

Te zaostrzone przepisy mają obowiązywać przez dwa tygodnie - ogłosił szef rządu.

"Przepływ ludzi będzie ograniczony do naprawdę niezbędnych potrzeb, takich jak zakupy i leki" zapowiedział Conte. I przypomniał, że kilka dni temu zrobił pierwszy krok i zapowiadał, ze nie będzie on ostatnim. "Czas iść dalej. Wzywam do zamknięcia wszelkiej działalności komercyjnej, z wyjątkiem sklepów związanych z podstawowymi potrzebami i aptek. Zamykamy bary, restauracje, hotele, puby; zakłady fryzjerskie". Premier powiedział, że działać będzie komunikacja (w ograniczonym mocno zakresie), banki, poczta.