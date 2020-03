Jak przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości, w sądach, placówkach penitencjarnych i prokuraturach stosowane są procedury profilaktyki, w tym wzmożonej higieny, ograniczania kontaktów z osobami, które wracają z zagranicy z rejonów zagrożeń, ochrony zdrowia osób pracujących, osadzonych i interesantów.

"W związku z zachorowaniem na Covid-19 pracownika Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego placówka została zamknięta do 24 marca. Zarządzono również obowiązkową kwarantannę pracowników. 38 osób pozostaje pod opieką epidemiologów. Wszystkie sprawy do Sądu Rejonowego, w tym korespondencję, należy kierować do Sądu Okręgowego w Zamościu" - poinformowało MS.

Dodało też, że w resorcie sprawiedliwości odbyły się videokonferencje z dyrektorami i prezesami sądów w całej Polsce, podczas których wszystkie placówki raportowały wdrożone procedury bezpieczeństwa, w tym odsuwanie od pracy sędziów i pracowników wracających z miejsc zagrożonych epidemią koronawirusa, prowadzenie videoprzesłuchań świadków, ograniczanie udziału publiczności w rozprawach, stosowanie telepracy w przypadkach potencjalnego zagrożenia, umiejscowienie płynów odkażających dla interesantów i personelu przed niektórymi placówkami, czy też decyzje o sprawdzaniu temperatury interesantów.

"Ograniczanie kontaktów i odpowiedzialne informowanie o kręgu zagrożenia, jest bardzo ważnym i zalecanym sposobem przeciwdziałania epidemii, wdrażanym we wszystkich placówkach resortu sprawiedliwości" - podało MS.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę po godz. 14.30 o dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Chodzi o dziecko z Cieszyna w woj. śląskim oraz młodą kobietę z Łodzi. Łącznie potwierdzono dotąd 27 przypadków koronawirusa w Polsce.

Rząd poinformował w środę, że do 25 marca zamknięte będą przedszkola, szkoły oraz uczelnie. Zamknięte będą również teatry, opery oraz kina, a także inne placówki kulturalne.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. (PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar