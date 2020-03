"Fałszywe bądź niepełne informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2 mogą prowadzić do niepotrzebnej paniki, dlatego przypominamy, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że nie ma żadnych dowodów na to, aby SARS-CoV-2 był przenoszony przez zwierzęta domowe (jak psy i koty)" – czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Towarzystwo zaapelowało jednak, aby w przypadku zwierząt wychodzących z domu zachować podstawowe zasady higieny i myć ręce po kontakcie z futrzakiem.

Łącznie w Polsce Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 27 przypadków koronawirusa (stan na środę po południu).