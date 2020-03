Szefernaker powiedział w środę w Polskim Radiu 24, że odpowiedzialna władza musi być krok przed tym, co może grozić na kolejnych etapach rozpowszechniania się koronawirusa. "Sytuacja w wielu państwach Europy pokazała, że taka beztroska polityków w podejściu do tego tematu pozwoliła na to, że ta choroba się po prostu rozsiała po całym kraju" - dodał.

Pytany, o to jak wyglądała kontrole na granicach wiceszef MSWiA powiedział, że na początku były to miejsca, gdzie przejeżdża najwięcej busów i autokarów.

"W tej chwili już na wszystkich przejściach granicznych z Niemcami są kontrolowane wszystkie autokary i busy, które wjeżdżają. Od wczoraj na granicy wschodniej wszystkie samochody są zatrzymywane i podlegają kontroli sanitarnej, czyli na granicy z Ukrainą, Białorusią, Rosją i także na granicy Schengen z Litwą" - powiedział Szefernaker.

Dodał, że od środy będą też kontrole na południowych granicach kraju. "To znaczy ze Słowacją, Czechami także w ramach Schengen będą kontrole sanitarne dla busów, autobusów. Od wczoraj także te kontrole są w dalekobieżnych pociągach intercity tych relacji międzynarodowej oraz na wszystkich promach, które wpływają do polskich portów" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Na uwagę, że zdaniem opozycji robionych jest zbyt mało testów na obecność koronawirusa Szefernaker odparł, że testy są przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. "To znaczy, jeżeli ktoś przyjechał z takiego regionu, w którym pojawia się koronawirus lub jeżeli ktoś miał styczność z osobą, która miała koronawirusa lub była w okolicy takiego ogniska lub jeżeli ktoś ma podwyższoną temperaturę i dodatkowo ma te wszystkie elementy, które pojawiają się w przypadku zarażenia się koronawisusem ma robiony test" - powiedział wiceszf MSWiA.

Pytany o kolejny zarzut opozycji, która twierdzi, że mamy zbyt mało respiratorów i powinniśmy kupić ich więcej wiceszef MSWiA powiedział, że na tę chwilę mamy wystarczającą liczbę respiratorów.

W środę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o potwierdzonych kolejnych trzech przypadkach zakażenia koronawirusem w kraju. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie. Łącznie chorych jest 25 osób.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformowano 4 marca. Osoby, u których wykryto koronawirusa przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.