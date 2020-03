Włochy: Zawieszono działalność Instytutu Polskiego w Rzymie z powodu koronawirusa

Instytut Polski w Rzymie poinformował we wtorek o zawieszeniu działalności do 3 kwietnia, to znaczy do czasu, gdy w całych Włoszech obowiązywać będą zaostrzone przepisy w ramach walki z koronawirusem.