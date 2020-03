Statek Grand Princess z 21 zakażonymi zawinął do portu w Kalifornii. Pasażerowie będą zabrani do baz wojskowych

Wiceprezydent USA Mike Pence powiedział w poniedziałek, że pasażerowie ze statku Grand Princess, który zawinął do portu w Oakland w Kalifornii, będą we wtorek przetransportowani do baz wojskowych w Georgii i Teksasie. 21 osób na Grand Princess jest zakażonych.