Dyskusje na tematy związane z rynkiem pracy młodych profesjonalistów zwykle ograniczają się tylko do ogólnej oceny sytuacji. Często pomijane są szczegółowe kwestie, dotyczące ich wykształcenia wyższego, specjalistycznych umiejętności czy planów i pomysłów na przyszłość. Warto zrozumieć i poznać ich perspektywę oraz potrzeby związane z rynkiem pracy, by pomóc im w pełni wykorzystać potencjał. Ich dyplomy z najlepszych uczelni oraz szerokie doświadczenie zdobywane w świecie sprawiają, że to właśnie oni aspirują do tworzenia przyszłych fundamentów naszego państwa.