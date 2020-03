Mucha powiedział w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce, że prezydent zbiera wszystkie głosy doradcze dotyczące nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej.

"Prezydent zachowuje spokój i rozstrzyga zgodnie z interesem publicznym, kieruje się interesem publicznym (...). Doradcy, ministrowie mogą mieć różne opinie, mogą być różne opinie, które pojawiają się w mediach, natomiast ta odpowiedzialność osobista, to jest odpowiedzialność pana prezydenta. On sprawę rozważa, on rozstrzyga i wtedy jest komunikat, który trafia do opinii publicznej" - powiedział Mucha.

Dodał, że zgodnie z konstytucją prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. "Ten termin mija dzisiaj i na pewno w przestrzeni publicznej będzie komunikat" - powiedział Mucha.

Zaznaczył, że w piątek prezydent będzie w województwie warmińsko-mazurskim, m.in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Dopytywany, czy zatem Duda podpiszę nowelizację "na wyjeździe" czy w Warszawie, Mucha odparł, że to decyzja głowy państwa.

"Pan prezydent ma pełną swobodę, czy będzie to decyzja ogłoszona już w ciągu dnia czy po południu, czy wieczorem po powrocie do Warszawy, natomiast to jest dzisiaj dzień także roboczy, pan prezydent godzi te aktywności, chwila jeszcze cierpliwości i będziemy mieli oficjalny komunikat" - powiedział Mucha.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. W połowie lutego Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu tej noweli. Opozycja proponowała, aby te pieniądze przeznaczyć na potrzeby ochrony zdrowia, m.in. na wsparcie leczenia onkologicznego.

Prezydent kontynuował w poniedziałek konsultacje ws. ustawy abonamentowej, spotkał się z szefem Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim. W tej samej sprawie w minionym tygodniu prezydent odbył spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawicielami regionalnych ośrodków TVP i Polskiego Radia, a także prezesami Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Media donosiły, że w kwestii nowelizacji z prezydentem rozmawiał też we wtorek szef PiS Jarosław Kaczyński.