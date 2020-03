W nocy z wtorku na środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.

W środę rano na konferencji prasowej na pytania dotyczące pacjenta i zabezpieczenia szpitala odpowiadali marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, prezes zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Marek Działoszyński i kierownik oddziału zakaźnego w tym szpitalu Jacek Smykał.

Pytani byli m.in. o to, czy w związku z tym, że pacjent przyjechał autobusem z Niemiec, można przypuścić, że w województwie lubuskim jest co najmniej kilka innych zachorowań, które jeszcze nie są znane.

Działoszyński wskazał, że dotarcie do rodziny i osób, które wspólnie z pacjentem podróżowały oraz podejmowanie działań zabezpieczających, należy do służb sanitarno-epidemiologicznych. Dopytywany, czy ustalane są już nazwiska osób, które podróżowały z chorym, powiedział: "Wiemy, że trwają takie działania. My w nich także uczestniczymy".

Marszałek przypomniała, że "pacjenci, którzy mają objawy, mają zgłaszać się do sanepidu lub bezpośrednio do oddziału zakaźnego, nie ma SOR (szpitalny oddział ratunkowy)".

"Są wskazania w szpitalu, żeby osoby, które podejrzewają, że mogły mieć kontakt z koronawirusem, trafiały bezpośrednio do oddziału zakaźnego. My mamy tę komfortową sytuację, że nie musimy rozgraniczać ścieżek trafiania pacjentów na SOR, dlatego, że ci pacjenci trafiają bezpośrednio do izby przyjęć oddziału zakaźnego. Wcześniej mieliśmy to także rozdzielone w samym oddziale zakaźnym, czyli pacjenci planowi trafiali jednym wejściem do oddziału, a ci z podejrzeniem trafiali wejściem głównym, gdzie byli już izolowani, mogli być w taki bardzo bezpieczny sposób przyjmowani" - poinformował prezes zarządu szpitala.

Dr Smykał dodał, że oddział zakaźny jest "wyłączony zupełnie". "Zabezpieczamy ten oddział w podstawowy sprzęt. Mamy aparat rentgenowski, mamy USG, będziemy mieli respiratory. W każdym razie koncentrujemy się na jednym oddziale. Ten oddział będzie służył tylko dla tych pacjentów. Ci pacjenci, którzy już u nas leżą nie będą przechodzić do innych oddziałów. Oni nie będą diagnozowani poza naszym oddziałem" - powiedział.

Zapewnił także, że oddział zakaźny w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze, jeśli chodzi o obsadę lekarską jest najlepiej obsadzonym, jeśli chodzi w województwach zachodnich. "Mamy ośmiu lekarzy, sześciu specjalistów zakaźników" - podał.

W Niemczech właściwe służby sanitarne przeprowadziły już izolację całej rodziny pacjenta z koronawirusem i będą wykonywać badania - poinformował kierownik Jacek Smykał.

Smykał podczas konferencji prasowej w szpitalu w Zielonej Górze ocenił, że pacjent przebywający w szpitalu to "przypadek modelowy". "To jest taki pacjent zero, ale świetnie uświadomiony. Wszystkie procedury od początku do końca zostały wykonane. Pacjent dostał od nas wynik badania, ma zadzwonić, przesłać ten wynik do Niemiec, tam gdzie jest jego rodzina. W Niemczech właściwe służby sanitarne już przeprowadziły izolację tej całej rodziny i będą wykonywać badania" - powiedział Smykał.

Dopytywany przez dziennikarzy, o jakim rejonie Niemiec jest mowa, odpowiedział, że chodzi o Westfalię.

Jak dodał, pacjent z koronawirusem "spotykał się z wieloma ludźmi, włącznie z tym, że był transportowany do Polski autobusem". "Służby sanitarne i epidemiologiczne będą musiały zweryfikować, kto z nim jechał i z kim miał kontakt" - podkreślił Smykał.