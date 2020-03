Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według najnowszych danych przekazanych przez GIS od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. na całym świecie zanotowano 90 663 potwierdzone przypadki COVID-19. 3124 osoby zmarły.

Najwięcej zgonów zgłoszono jak dotąd w Chinach kontynentalnych, gdzie zmarło 2946 osób. Śmiertelne przypadki odnotowano też w Iranie (66 przypadków) oraz Korei Południowej (34 przypadki). W Europie najwięcej zachorowań zanotowano we Włoszech, gdzie stwierdzono ponad 2 tys. zakażeń i 79 zgonów.

Koronawirus pojawił się w ponad 70 krajach na świecie. Wśród krajów europejskich są to m.in.: Francja, Wielka Brytania, Chorwacja czy Czechy. Większość zainfekowanych osób odwiedziła w ostatnim czasie Włochy. Wirus dotarł także do Ameryki Łacińskiej, Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

Według danych Ministerstwa Zdrowia przekazanych PAP we wtorek wieczorem w związku z koronawirusem w całej Polsce hospitalizowanych jest 68 osób. 316 osób poddano kwarantannie domowej, a 4459 zostało objętych nadzorem sanepidu.

W poniedziałek na dodatkowym posiedzeniu Sejmu rząd przedstawił informacje m.in. o podjętych już działaniach i dalszych zamierzeniach w związku z nowym koronawirusem. O zwołanie specjalnego posiedzenia zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek prezydent Andrzej Duda.

Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności choroby przewlekłe.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20 proc. osób, zaś do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych. Według resortu dane te są prawdopodobnie zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że koronawirus jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Dlatego należy bezwzględnie pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekowaniu ich środkiem na bazie alkoholu.

Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski wielokrotnie podkreślał, że koronawirus wcześniej czy później trafi do Polski, ale służby są na taką sytuację przygotowane. Dodał, że istnieją niezbędne wytyczne i procedury, a oddziały zakaźne są w gotowości.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT do odwołania zawiesiły rejsy do Chin.