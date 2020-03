W niedzielę późnym wieczorem na stronach Sejmu opublikowano rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt skierowano do pierwszego czytania w komisji zdrowia.

Posiedzenie komisji rozpocznie się w poniedziałek o godz. 8.45. Projekt rządowy będzie uzasadniał szef KPRM Michał Dworczyk. Ponadto, na tej samej komisji będą rozpatrywane również dwa inne poselskie projekty ustawy w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy czytamy, że "w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi".

"Ustawa określa (...) zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia (...), zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...) oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia" - wskazano w uzasadnieniu.

"W projekcie wprowadzono zasadę (art. 3), iż w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywania obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu - praca zdalna" - czytamy.

"Ponadto wprowadzono regulacje zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko" - zaznaczono.

"Ponadto umożliwiono wykorzystanie środków budżetowych z rezerwy celowej - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przeciwdziałanie COVID-19" - napisano w uzasadnieniu.

W niedzielę wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na Twitterze, że obecnie w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca br. zanotowano 87 tys. 24 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 2 tys. 979 zgonów – podał w niedzielę Główny Inspektorat Sanitarny. GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwan

Marszałek Sejmu mówiła w niedzielę w TVP Info, że prezydent oczekuje, że posiedzenie Sejmu uspokoi obywateli, a także pozwoli na przekazanie informacji o stanie przygotowań na ewentualny przypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce. "Chodzi o to, żeby ta informacja - rzetelna, uczciwa i prawdziwa - dotarła do jak najszerszej grupy naszych obywateli. Stąd też nie Rada Gabinetowa, a właśnie otwarte posiedzenie Sejmu" - wskazała.

Witek zaapelowała też do polityków o spokój, rozwagę i odpowiedzialność za słowo w kontekście koronawirusa. "To jest sprawa poważna i nie można tym grać, nie można z tego zrobić problemu politycznego, bo to jest wirus, który nie zna granic, to jest wirus bez barw politycznych, może dotknąć każdego" - mówiła. "W tej chwili najbardziej oczywiste jest to, że trzeba zachować spokój, rozsądek, odpowiedzialność i słuchać komunikatów, które są przedstawiane przez MS i GIS" - oświadczyła. "Proponowałabym, żeby nie grać politycznie tym wirusem, bo to jest niebezpieczna sprawa" - dodała marszałek.

Rząd akcentuje, że Polska jest przygotowana na rozwój sytuacji związanej z koronawirusem - wszystkie służby są gotowe, wyposażone w wiedzę, materiały i w procedury na wypadek pojawienia się w Polsce pierwszego przypadku. Odbywają się w tej sprawie regularne odprawy i spotkania. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wydał rozporządzenie umożliwiające stosowanie ustawy o chorobach zakaźnych w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2.

W wyniku podjętych działań, od kilku tygodni jest możliwość badań laboratoryjnych na koronawirusa w Polsce - próbki badane są w Warszawie w laboratoriach NIZP-PZH oraz Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. Główny Inspektorat Sanitarny podał w weekend, że działają już też laboratoria w Olsztynie i we Wrocławiu. W najbliższych dniach uruchomione będą kolejne m.in. w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, Łodzi, Lublinie i Poznaniu. W Agencji Rezerw Materiałowych przygotowywano materiały ochronne m.in. maski, by mogły z nich korzystać szpitale. Oddziały zakaźne są w trybie zwiększonej gotowości.

Prowadzane są działania informacyjne. Pod adresem gov.pl/koronawirus znajduje się kompendium wiedzy. Pod bezpłatnym numerem 800-190-590 można uzyskać niezbędne informacje dotyczące koronawirusa. Emitowane są edukacyjne spoty w mediach publicznych i komercyjnych, rozdawane ulotki w pociągach międzynarodowych relacji oraz rozsyłane specjalne smsy dla powracających z za granicy do Polski.

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował na swoich stronach pakiet, gotowych do druku, materiałów dotyczących nowego koronawirusa, m.in. plakat, co robić, aby uniknąć zagrożenia i jak właściwie myć ręce.

MEN przekazało zalecenia dot. koronawirusa do szkół. MSZ monitoruje rozwój epidemii poza granicami Polski za pośrednictwem sieci placówek dyplomatycznych. MON deklaruje, że wojsko jest przygotowane, by zareagować w przypadku stwierdzenia obecności koronawirusa i wspierać cywilną służbę zdrowia. Wytyczne o zasadach postępowania otrzymali funkcjonariusze podległej MSWiA straży granicznej. W resorcie nauki ma powstać zespół, który m.in. koordynował działania na polskich uczelniach - opracuje wytyczne ws. zajęć dydaktycznych, organizowania wydarzeń masowych czy zasad odwoływania zajęć.

Rząd zaznacza, że ws. koronawirusa inicjuje działania także na poziomie europejskim. Łukasz Szumowski poinformował w minionym tygodniu, że wysyłał list do komisarz Stelli Kyriakides z prośbą o pilne spotkanie ministrów zdrowia UE, aby omówić sytuację epidemiologiczną w Europie. Spotkanie ma odbyć się w piątek.

Specjaliści podkreślają w odniesieniu do koronawirusa, że bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od nas samych. Przypominają, że należy przestrzegać podstawowych zasad higieny – jak najczęściej myć ręce, a także by zasłaniać nos i usta zgięciem łokcia podczas kichania i kasłania. Jeśli to możliwe, należy unikać dużych skupisk ludzi. Wskazany jest ruch na świeżym powietrzu i dobra dieta. Specjaliści akcentują, by polegać na sprawdzonych informacjach z wiarygodnych źródeł.

Najczęstsze objawy jakie się wiążą się nowym koronawirusem i wywoływaną przez niego chorobą to gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczeniem. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

W sytuacji podejrzenia zakażenia należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Wizyta w innej placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza, np. u lekarza pierwszego kontaktu, naraża innych pacjentów.