Szef resortu zdrowia w piątek w TVP Info pytany był o swoją inicjatywę spotkania ministrów zdrowia UE w sprawie sytuacji epidemiologicznej.

"Dzięki działaniom premiera Mateusza Morawieckiego, z poziomu wideokonferencji wszystkich ministrów, zostało podniesione na rzeczywiste spotkanie w piątek" – powiedział Szumowski. Doprecyzował, że chodzi o przyszły piątek.

"Wystąpiłem do prezydencji chorwackiej, do pani komisarz, o to spotkanie, bo mamy w Europie, praktycznie w większości krajów, infekcje koronawirusem. Chcielibyśmy porozmawiać o wspólnych działaniach, o drogach szerzenia się wirusa, o profilaktyce, o środkach zabezpieczających (...) i jeśli uzyskamy szczepionkę czy lek – o metodach dystrybucji" – wskazał Szumowski.

Dodał, że szefowie resortów zdrowia UE wymieniają się informacjami, szczególnie przez kanały inspekcji sanitarnej, ale chodzi o "działania dalsze: czy wspólne zakupy, czy wspólną pomoc, jeżeli będzie jakiś kraj, który znajdzie się w sytuacji tragicznej".

Premier Mateusz Morawiecki napisał w piątek na Facebooku: "Minister Łukasz Szumowski jako pierwszy zorganizuje spotkanie z ministrami zdrowia z krajów Unii Europejskiej. #Koronawirus to nie problem Polski, ale całej Europy. Inicjujemy działania na poziomie europejskim, dziękuję za to panu ministrowi. Jesteśmy gotowi!".

Łukasz Szumowski informował w tym tygodniu, że wysłał list do komisarz Stelli Kyriakides z prośbą o pilne spotkanie ministrów zdrowia UE, aby omówić sytuację epidemiologiczną w Europie.

Od 31 grudnia 2019 r. do 27 lutego 2020 r. zanotowano 82,132 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19. Na chorobę tę, wywoływaną nowym koronawirusem zmarło 2,801 tys. osób. Przypadki zachorowań zanotowano dotychczas, oprócz Chin, m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Danii, Belgii, Grecji, Norwegii, Rosji i Austrii.