Polska wpisała do mandatu negocjacyjnego UE wszystkie ważne dla polskiej gospodarki cele; mamy podstawy do negocjowania ambitnej umowy handlowej ze Zjednoczonym Królestwem - przekazał PAP minister ds. europejskich Konrad Szymański po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z negocjatorem UE ds. brexitu Michelem Barnierem.

W czwartek z wizytą w Warszawie przebywa główny unijny negocjator ds. brexitu Michel Barnier, który spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Barnier wziął także udział w posiedzeniu senackiej komisji spraw zagranicznych i UE oraz weźmie udział w posiedzeniu sejmowej komisji ds. UE.

Po spotkaniu Barniera z szefem polskiego rządu minister ds. europejskich Konrad Szymański przekazał PAP, że Polska wpisała do mandatu negocjacyjnego UE ws. przyszłych relacji z Wielką Brytanią wszystkie ważne dla polskiej gospodarki cele. "Polska wpisała do mandatu negocjacyjnego UE wszystkie ważne dla polskiej gospodarki cele. Mamy podstawy do negocjowania ambitnej umowy handlowej ze Zjednoczonym Królestwem" - podkreślił Szymański.

"Zależy nam na minimalizacji kosztów wyjścia Wielkiej Brytanii z rynku wspólnotowego UE dla naszej gospodarki. Chcielibyśmy, aby wymiana handlowa w motoryzacji, produkcji rolno-spożywczej, IT czy usługach transportowych nadal się rozwijała" - dodał minister ds. europejskich.

Czwartkowa wizyta Barniera w Warszawie jest siódmą wizytą w Polsce od początku negocjacji brexitowych UE z Wielką Brytanią w 2017 roku. Rozmowy UE z Wielką Brytanią na temat przyszłych relacji mają rozpocząć się w poniedziałek.

Unijny negocjator ds. brexitu po rozmowie z szefem polskiego rządu w swoim wpisie na Twitterze podkreślał konstruktywny dialog z premierem Mateuszem Morawieckim. "Chcemy ambitnego i sprawiedliwego partnerstwa z Wielką Brytanią" - napisał Barnier.

We wtorek unijni ministrowie ds. europejskich przyjęli w Brukseli mandat do rozmów o przyszłych stosunkach z Wielką Brytanią. Maraton negocjacyjny ma zostać sfinalizowany przed końcem roku.

Zatwierdzony przez ministrów państw UE mandat wskazuje na konieczność utrzymania równych zasad działania w różnych dziedzinach, od pomocy publicznej po standardy pracy i standardy socjalne dla firm działających w Wielkiej Brytanii i UE. W zamian UE oferuje Wielkiej Brytanii całkowicie wolny handel beż żadnych ceł, czy kwot taryfowych.

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia bieżącego roku, a obecnie obowiązuje okres przejściowy, który ma potrwać do 31 grudnia 2020 roku. Negocjacje, które rozpoczną się w marcu, mają uzgodnić przyszłe relacje UE ze Zjednoczonym Królestwem i doprowadzić do podpisania umowy regulującej m.in. kwestię handlu, bezpieczeństwa, rybołówstwa czy współpracę dotyczącą ochrony środowiska.

Według danych GUS, polsko-brytyjskie obroty handlowe w 2018 roku wyniosły 19,513 mld euro. Eksport z naszego kraju wyniósł 13,946 mld euro; wartość importu to 5,566 mld euro. Dodatnie dla Polski saldo szacowane jest na ponad 8 mld euro.