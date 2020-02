Duda wskazywał, że poziom życia Polaków podnosił się w ostatnich latach w wyniku wzrostu płac, a także dzięki programowi 500 plus. Prezydent podkreślił przy tym, że wsparcie i godne życie należy się także emerytom, którzy "przepracowali całe życie, którzy nas wychowywali, nas wypieścili, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć, pracować, sprawować nasze urzędy, pracować dla Polski".

"Cieszę się, że i w zeszłym roku, i w tym roku, i dalej – wierzę w to głęboko – w kolejnych latach te wsparcia będą. Mam nadzieję, że będzie 14. emerytura, daj Boże potem 15. emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne" – oświadczył Duda.

Prezydent poinformował, że trwają obecnie prace nad dodatkowymi programami dla seniorów w zakresie ochrony zdrowia.

"Zależy mi na tym, żebyśmy budowali takie państwo, gdzie senior szybko znajduje skuteczną dobrą pomoc medyczną, gdzie nie musi stać w długich kolejkach" – oświadczył Duda, życząc seniorom, by żyli jak najdłużej i jak najdłużej dobrze się czuli.