W sobotę ok. godz. 22 na rynku w Jordanowie doszło do awantury czterech mężczyzn, podczas której 49-latek ugodził nożem trzech pozostałych mężczyzn. Pokrzywdzeni to mężczyźni w wieku od 18 do 24 lat. Napastnik został zatrzymany przez policję na miejscu. Był pijany.

Ranni trafili do szpitala. Jeden z nich, 23-latek przeszedł operację ratującą życie i nadal przebywa w szpitalu.(PAP)

Autor: Szymon Bafia