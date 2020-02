Wizyta szefa polskiego MSZ w Genewie związana jest z udziałem w Konferencji Rozbrojeniowej ONZ oraz Segmencie Wysokiego Szczebla, otwierającym 43. sesję Rady Praw Człowieka ONZ.

Jak poinformowało MSZ w poniedziałkowym komunikacie, podczas panelu ministerialnego poświęconego sytuacji na Krymie ("Human Rights Situation in Crimea and Ukrainian Hostages of the Kremlin") minister Czaputowicz wziął udział w dyskusji wspólnie z ministrami spraw zagranicznych Łotwy, Litwy i Ukrainy. "Polska jest głęboko zaniepokojona sytuacją w zakresie praw człowieka na Krymie i represyjną polityką rosyjskiej administracji okupacyjnej" – powiedział szef polskiej dyplomacji cytowany w komunikacie resortu.

Szef MSZ wyraził jednocześnie zadowolenie z decyzji Rosji o uwolnieniu więźniów politycznych przetrzymywanych na jej terytorium. "Ten sukces społeczności międzynarodowej powinien motywować nas do dalszego podnoszenia świadomości na temat przypadków łamania prawa międzynarodowego i praw człowieka przez władzę okupacyjną na Krymie" – powiedział polski minister.‎

W pierwszym dniu pobytu w Genewie szef polskiego MSZ wystąpił również na Forum Wysokiego Szczebla Konferencji Rozbrojeniowej - podało MSZ. "Działania na rzecz rozbrojenia, nieproliferacji broni masowego rażenia oraz kontroli zbrojeń stanowią niezbędny element zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Niezależnie od obecnego impasu, Konferencja Rozbrojeniowa pozostaje kluczowym organem powołanym do inicjowania i prowadzenia negocjacji rozbrojeniowych" – podkreślił podczas tego spotkania Czaputowicz.

Zapewnił również, że Polska - jako członek Konferencji Rozbrojeniowej - wspomaga działania na rzecz rozbrojenia oraz kontroli zbrojeń. Za priorytetowe zadanie uznał szybkie rozpoczęcie negocjacji nad traktatem o zakazie produkcji materiałów rozszczepialnych do celów wojskowych (FMCT). Zaznaczył także, że kluczowym w tym roku wydarzeniem dla Polski jest Konferencja Przeglądowa Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT). "Liczymy, że przyniesie ona pewien przełom w trwającym od zeszłego wieku impasie, a tym samym wzmocni Traktat i jego dalszą implementację" - stwierdził szef polskiej dyplomacji.‎

Czaputowicz uczestniczył też w spotkaniu inicjatywy "Sojusz na rzecz Multilateralizmu" z udziałem ministra spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa i ministra spraw zagranicznych Francji Jean-Yves'a Le Driana.

"Sojusz na rzecz Multilateralizmu" - podaje MSZ - jest nieformalnym forum krajów prowadzących dyskusje na temat wzmacniania mechanizmów wielostronnych w oparciu o prawo międzynarodowe; ma on na celu refleksję na temat reformy i modernizacji instytucji międzynarodowych zajmujących się w szczególności międzynarodowym prawem humanitarnym oraz prawami człowieka, dodano w informacji.

"Polska jest zaangażowana w promocję przestrzegania prawa międzynarodowego zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Poszanowanie prawa międzynarodowego, a w szczególności międzynarodowego prawa humanitarnego, stanowiło jeden z głównych priorytetów Polski podczas naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" – mówił Czaputowicz na forum Sojuszu.‎

Czaputowicz odwiedził również Europejską Organizację Badań Jądrowych (CERN), gdzie spotkał się z Dyrektor Generalną, Fabiolą Gianotti oraz polskimi naukowcami pracującymi w Organizacji. Podziękował polskim naukowcom za zaangażowanie w jej prace oraz podkreślił, że są oni najlepszą z możliwych wizytówek Polski za granicą, przyczyniając się do budowy naszego pozytywnego wizerunku w świecie.

Zachęcił ich również do aplikowania na stanowiska kierownicze w CERN, gdzie pracuje lub przebywa na stypendiach około trzystu Polaków. Wyraził też nadzieję, że ich doświadczenia zdobyte w tej instytucji przełożą się na wzmocnienie krajowego potencjału badawczego.