Menczer powiedział, że zakażenie koronawirusem stwierdzono u Węgra objętego kwarantanną na statku Diamond Princess u wybrzeży Japonii. Pracował on na tej jednostce.

"Na statku pracowało trzech Węgrów - rodzeństwo muzyków i trzeci Węgier, który pracował jako kelner. Dzisiaj otrzymaliśmy informację od japońskich oficjalnych organów, że u jednego z trzech Węgrów test pod kątem koronawirusa dał pozytywny wynik. Został on odizolowany na statku" - oznajmił wiceminister.

Menczer dodał, że od władz japońskich dostał informację, że zakażony Węgier przypuszczalnie w ciągu 2-3 dni zostanie przetransportowany ze statku do szpitala lub do ośrodka obserwacyjnego dla osób objętych kwarantanną. Według tej informacji czuje się on dobrze, nie ma gorączki i nie kaszle.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd 34 zgony – 12 w Iranie, 7 w Korei Płd., 6 we Włoszech, 4 w Japonii, 2 w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie, i we Francji.

Po Chinach krajem, gdzie wirus najszybciej się rozprzestrzenia, jest Korea Południowa. Do 763 wzrosła tam liczba zakażonych koronawirusem wywołującym ostre zapalenie płuc – podało w poniedziałek Centrum Kontroli Zachorowań i Prewencji w Seulu. W niedzielę zanotowano 161 przypadków nowych zakażeń. Z powodu koronawirusa zmarło tam siedem osób.

W ostatnich dniach coraz więcej przypadków zachorowań stwierdzono we Włoszech, gdzie na północy kraju w kilka dni stwierdzono 219 przypadków zachorowań. Zmarło sześć osób zakażonych koronawirusem. W Lombardii i w Wenecji Euganejskiej zanotowano zdecydowaną większość z potwierdzonych dotąd we Włoszech przypadków.