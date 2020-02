Budka był pytany podczas czatu na żywo na profilu PO na Facebooku o to, jaki jest jego stosunek do związków partnerskich i środowiska LGBT.

"Dla mnie nie ma środowiska tego czy innego; jest człowiek. Każdy, kto próbuje dzielić ludzi mówiąc o środowiskach jest osobą nieodpowiedzialną, przecież każdy człowiek jest równy. Ja jestem za związkami partnerskimi i mówię wyraźnie: państwo nie może wchodzić i narzucać kwestii światopoglądowych, państwo musi równo traktować swoich obywateli" - podkreślił.

"Mam wielu kolegów i znajomych, którzy mówią: +dajcie normalnie żyć, pozwólcie dziedziczyć, w sposób godny dowiedzieć się o stanie zdrowia swojego partnera czy partnerki, dajcie po prostu ludziom kochać i nie przeszkadzajcie w tym+. Tak, wprowadzimy normalne regulacje dotyczące związków partnerskich" - zadeklarował szef PO.

Budkę był też pytany "na co idzie 2 mld zł na telewizję i za co Polacy mają płacić w abonamencie". Polityk odpowiedział, że PO chciała zniesienia abonamentu. "Wprowadziliśmy taką ustawę, niestety ona została zawetowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - zaznaczył szef PO.

Jak dodał, nie jest zwolennikiem tego, by Polacy musieli płacić za coś, czego nie chcą oglądać. "Do tego będziemy wracać po wyborach. Moim zdaniem ta formuła telewizji absolutnie się nie sprawdziła" - ocenił Budka.

W ubiegły czwartek Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia.

W ostatnich dniach politycy opozycji apelowali do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, aby nie odrzucać sprzeciwu Senatu wobec tej noweli, a zaoszczędzone w ten sposób 2 mld zł przeznaczyć na dofinansowanie służby zdrowia i walkę m.in. z chorobami nowotworowymi. Po tym, gdy Sejm nie przyjął uchwały Senatu, przedstawiciele opozycji apelowali do prezydenta, by zawetował nowelę ustawy o radiofonii i telewizji. Podkreślali, że nowotwory są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w Polsce, że walka z rakiem to jedno z wyzwań cywilizacyjnych i że każda kwota na wsparcie leczenia onkologicznego jest potrzebna. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek