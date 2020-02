Pawłowicz o wyroku sądu ws. Owsiaka: złożę kasację

Złożę kasację od tego wyroku w praktyce zachęcającego fanów Jerzego Owsiaka do dalszej agresji i ataków fizycznych - poinformowała prof. Krystyna Pawłowicz. To komentarz do wtorkowego wyroku SA w Warszawie, który orzekł, że szef WOŚP nie musi przepraszać byłej posłanki PiS w związku z wulgarnym rozszyfrowaniem skrótu "RWKPWK".